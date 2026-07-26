Глава СКР поручил возбудить дело о гибели туристов на Эльбрусе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудить уголовное дело о гибели туристов на Эльбрусе и представить доклад об установленных обстоятельствах. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», 25 июля группа из семи человек начала восхождение на Эльбрус. Один из участников спустился с горы и сообщил, что двоим членам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс. м. Двое погибли, еще двоих спасли. Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд продолжает искать остальных участников группы.

Следственные органы СК по Кабардино-Балкарской Республике уже организовали проверку по данному факту.

Мария Хоперская