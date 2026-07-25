Количество налоговых должников на Ставрополье сократилось более чем на 160 тыс. человек

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года количество налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом, сократилось более чем на 160 тыс. человек. По состоянию на 1 июля задолженность имели около 370 тыс. жителей региона, что составляет порядка 12% от общего числа населения. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным налоговой службы, общий объем налоговой задолженности за первое полугодие уменьшился на 808 млн руб., или на 2,8%, — с 28,84 млрд руб. на начало года до 28,03 млрд руб. на 1 июля.

В УФНС отмечают, что 98% всех должников составляют физические лица. Наиболее заметное снижение задолженности зафиксировано по имущественным налогам граждан: по налогу на имущество физических лиц она уменьшилась на 209,4 млн руб., по транспортному налогу — на 240,6 млн руб., по земельному налогу — на 63,1 млн руб.

Вместе с тем задолженность организаций по имущественным налогам за год незначительно выросла. По налогу на имущество организаций она увеличилась на 3%, до 648,3 млн руб., по земельному налогу организаций — на 8%, до 426,2 млн руб. В налоговой службе связывают рост задолженности по налогу на имущество с расширением перечня объектов, облагаемых по кадастровой стоимости: по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 15%.

Роман Лаврухин