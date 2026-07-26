Следователи контролируют восстановление территорий после паводков в Дагестане

В Дагестане ход восстановления территорий, поврежденный после обильных паводков, контролируют следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

В поселке Мамедкала и селе Адильотар проводится обследование поврежденных объектов, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и расчистке русел водных объектов, принимаются меры по предотвращению повторных чрезвычайных ситуаций. Следственное управление продолжает расследование уголовных дел по фактам последствий паводков в поселке Мамедкала. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ход восстановительных работ, своевременность помощи пострадавшим и расследование уголовных дел находятся на постоянном контроле руководителя следственного управления.

Мария Хоперская