Следователи контролируют восстановление территорий после паводков в Дагестане
В Дагестане ход восстановления территорий, поврежденный после обильных паводков, контролируют следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
В поселке Мамедкала и селе Адильотар проводится обследование поврежденных объектов, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и расчистке русел водных объектов, принимаются меры по предотвращению повторных чрезвычайных ситуаций. Следственное управление продолжает расследование уголовных дел по фактам последствий паводков в поселке Мамедкала. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ход восстановительных работ, своевременность помощи пострадавшим и расследование уголовных дел находятся на постоянном контроле руководителя следственного управления.