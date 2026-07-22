Главные новости за 22 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре и Динском районе Краснодарского края зафиксировали повреждения жилых домов после падения обломков беспилотных летательных аппаратов. После падения беспилотника произошло возгорание складского комплекса. В Армавире возник пожар на территории одного из предприятий.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре и Динском районе.

В результате ночной атаки беспилотников на Ялту один из БПЛА попал в многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, пострадали 17 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в больнице скончалась девушка, получившая тяжелые ранения в результате атаки беспилотников на складской комплекс в Краснодаре. Таким образом, число погибших в результате ночной атаки в регионе увеличилось до двух человек.

В Краснодаре по состоянию на 22 июля работают 68 автозаправочных станций. На действующих АЗС доступен бензин марки АИ-92 на 41 станции, АИ-95 — также на 41 станции, АИ-100 — на 17 объектах. Дизельное топливо имеется на 59 заправках.

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семье сотрудницы, погибшей при сегодняшней атаке на складской комплекс в Краснодаре, будет оказана помощь. Также начинаются начисления продавцам, чьи товары пострадали в Электростали.

В июне 2026 года со станций РЖД отправлено 2,2 млн т цемента — на 6,5% больше, чем годом ранее. Краснодарский край занял первое место по объему погрузки среди регионов.

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где в результате ночной атаки беспилотников пострадали жилые дома, введен режим чрезвычайной ситуации.

Краснодарский краевой суд признал жительницу Крымска виновной в убийстве пятилетнего сына и назначил ей 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей ограничение свободы сроком на один год.