В Краснодаре утром 22 июля работают 68 АЗС

В Краснодаре по состоянию на утро 22 июля работают 68 автозаправочных станций. Информация о наличии топлива может меняться в течение дня, сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На действующих АЗС доступен бензин марки АИ-92 на 41 станции, АИ-95 — также на 41 станции, АИ-100 — на 17 объектах. Дизельное топливо имеется на 59 заправках.

Топливо отпускают на АЗС крупных сетей, включая «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ОПТИ», «Партнер» и Petrol. Заправочные станции работают в различных районах города, в том числе на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Уральской, Московской, Селезнева, Западном обходе и других магистралях.

На части объектов по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускается только в баки автомобилей. Еще 35 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 станций закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с топливообеспечением. Жителей Краснодара призвали не приобретать топливо впрок, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на работающие АЗС и сохранить доступность горючего для автомобилистов.

Вячеслав Рыжков