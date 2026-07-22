Жительницу Крымска осудили за убийство пятилетнего сына
Краснодарский краевой суд признал жительницу Крымска виновной в убийстве пятилетнего сына и назначил ей 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей ограничение свободы сроком на один год, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Суд установил, что в августе 2024 года в Крымске женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с ребенком открыла окно балкона, подняла мальчика над подоконником и сбросила его с пятого этажа. От полученных травм ребенок погиб на месте.
В ходе судебного разбирательства подсудимая не признала наличие умысла на убийство, заявив, что не желала смерти сына.
Действия женщины квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Приговор пока не вступил в законную силу.