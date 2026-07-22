В результате удара БПЛА по жилому дому в Ялте пострадали 17 человек

В результате ночной атаки беспилотников на Ялту один из БПЛА попал в многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, пострадали 17 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Шесть человек были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте или амбулаторно.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 242 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями ряда российских регионов, включая Республику Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков