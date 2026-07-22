В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили четыре дома, горит склад

В Краснодаре и Динском районе Краснодарского края зафиксировали повреждения жилых домов после падения обломков беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате происшествий пострадавших нет, пишет оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. В станице Динской обломки повредили два частных жилых дома. Информация о характере повреждений уточняется.

Кроме того, в Краснодаре после падения беспилотника произошло возгорание складского комплекса. На месте работают оперативные и специальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Еще один инцидент произошел в Армавире, где возник пожар на территории одного из предприятий. По предварительным данным, происшествие также связано с падением беспилотника. Сотрудники экстренных служб работают на месте и принимают необходимые меры.

По предварительной информации, в результате всех происшествий погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты продолжают обследовать территории, фиксируют последствия и уточняют информацию о повреждениях.

Во всех случаях на местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Власти продолжают уточнять данные о последствиях падения обломков беспилотников и пообещали сообщить дополнительную информацию после завершения первичных обследований.

Мария Удовик