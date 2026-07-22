В больнице скончалась пострадавшая при атаке на складской комплекс в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в больнице скончалась девушка, получившая тяжелые ранения в результате атаки беспилотников на складской комплекс в Краснодаре. Таким образом, число погибших в результате ночной атаки в регионе увеличилось до двух человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, еще трое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях Краснодара, шестерым помощь оказана амбулаторно.

Пожар на территории складского комплекса локализован. Как отметил губернатор, рядом с объектом находились школьные автобусы, часть которых получила повреждения. Поврежденный транспорт направят на ремонт. Министерству образования Краснодарского края совместно с администрацией Краснодара поручено скорректировать маршруты перевозки школьников, чтобы обеспечить их готовность к началу учебного года.

В Армавире полностью ликвидировано возгорание на территории предприятия, подвергшегося атаке. В результате происшествия погиб охранник. Губернатор поручил главе города Андрею Харченко оказать семье погибшего необходимую поддержку и выразил соболезнования родственникам обеих жертв.

Кроме того, Кондратьев поручил руководителям муниципалитетов оказать помощь жителям поврежденных домов в Краснодаре и Динском районе при восстановлении жилья.

Глава региона также заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения. По его словам, соответствующие меры должны быть приняты совместно с собственниками объектов с учетом опыта других регионов и анализа потенциальных угроз.

Вячеслав Рыжков