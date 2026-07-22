Татьяна Ким: семье погибшей при атаке на склад в Краснодаре окажут помощь

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семье сотрудницы, погибшей при сегодняшней атаке на складской комплекс в Краснодаре, будет оказана помощь. Также начинаются начисления продавцам, чьи товары пострадали в Электростали, сообщила Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«По информации от администрации Кубани, к глубочайшему сожалению, после сегодняшней атаки на наш склад один человек погиб. Приношу соболезнования семье, мы окажем им помощь»,— заявила основательница компании.

Также Татьяна Ким сообщила, что сегодня начинаются первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь поддержат самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тыс. Деньги появятся на балансе продавцов в течение суток.

Работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все усилия направлены на перераспределение товаров по складам и перестройку логистических процессов. В приоритете — сборка покупательских заказов для удовлетворения потребительского спроса.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в больнице скончалась девушка, получившая тяжелые ранения в результате атаки беспилотников на складской комплекс в Краснодаре. Таким образом, число погибших в результате ночной атаки в регионе увеличилось до двух человек. Еще трое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях Краснодара, шестерым помощь оказана амбулаторно.

Пожар на территории складского комплекса локализован. К работам привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды. Угрозы распространения огня нет, планируется потушить пожар до конца суток. Мария Потемкина сообщила, что Роспотребнадзор проводит регулярные замеры воздуха в связи с возгоранием.

В связи с возгоранием жителям рекомендовано избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло. При симптомах недомогания следует обращаться к врачу.

Алина Зорина