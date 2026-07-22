Кубанская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре и Динском районе. В пресс-службе надзорного органа сообщили, что организовали взаимодействие с профильными службами для оперативного оказания помощи жителям. Контроль за ситуацией осуществляет руководство краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре открыта горячая линия.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Краснодаре обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома, а в станице Динской — два частных домовладения. По предварительным данным, погибших и пострадавших в этих случаях нет.

Кроме того, в Краснодаре после падения фрагментов БПЛА произошло возгорание складского комплекса, а в Армавире — пожар на территории одного из предприятий. Позднее власти уточнили, что в результате происшествия на складе в Краснодаре пострадали три человека. Все они были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. На местах продолжают работу оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков