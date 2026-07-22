Кубань стала лидером по погрузке цемента на сети РЖД в июне

В июне 2026 года со станций РЖД отправлено 2,2 млн т цемента — на 6,5% больше, чем годом ранее. Краснодарский край занял первое место по объему погрузки среди регионов, сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Основной объем перевозок пришелся на внутренний рынок — более 2 млн т (+4,3%). Экспорт цемента вырос в 1,7 раза, до 117 тыс. т, что связано с формированием новых логистических цепочек.

По объему погрузки Краснодарский край занял первое место с показателем 241 тыс. т. На втором месте — Республика Мордовия (197 тыс. т), на третьем — Свердловская область (171 тыс. т).

Лидерами по динамике стали Пензенская область (рост в 2 раза, до 98 тыс. т), Пермский край (рост в 1,7 раза, до 145 тыс. т) и Красноярский край (рост в 1,5 раза, до 74 тыс. т).

«Для ускорения перевозок организуются кольцевые маршруты и грузовые экспрессы. Это позволяет грузоотправителям гибко реагировать на спрос в отдельных точках потребления продукции»,— отмечается в сообщении РЖД.

Алина Зорина