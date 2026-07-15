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Десять тревожных маркеров развития зависимости

То, что алкоголь начинает качественно вредить вашей жизни, можно понять по ряду характерных признаков. Согласно материалам профильного женского реабилитационного центра Avery Lane в Сан-Франциско, если женщина замечает за собой подобные изменения, это является прямым свидетельством развития заболевания, требующим профессиональной медицинской и психологической помощи.

Десять ключевых признаков, которые сигнализируют о развитии алкоголизма

  1. Скрытность.
    Тревожным сигналом служит тайное употребление алкоголя в одиночестве, а также попытки женщины спрятать бутылки или давать расплывчатые ответы о реальном количестве выпитого.
  2. Потеря контроля.
    Болезнь заставляет человека постоянно искать поводы для употребления. «Частые оправдания в духе “был тяжелый день” или “еще только одну”, притом что попытки сократить количество спиртного остаются безуспешными, являются ярким симптомом»,— отмечают эксперты.
  3. Провалы в памяти.
    Регулярные отключения сознания, забытые разговоры и провалы в памяти после застолья.
  4. Употребление в неподходящих ситуациях.
    По мере развития заболевания стираются социальные и временные рамки. «Зависимость проявляется в ситуациях, когда женщина начинает пить во время ухода за детьми, на работе или первым делом с утра»,— отмечают на ресурсе.
  5. Эмоциональная зависимость.
    Женщина начинает использовать спиртное в качестве инструмента, чтобы заглушить стресс, тревогу или эмоциональную боль, а также выпивает просто ради того, чтобы чувствовать себя нормально.
  6. Навязчивые мысли и стыд.
    Проблема часто сопровождается постоянными навязчивыми мыслями о спиртном, а после эпизодов употребления человек испытывает острое чувство вины или стыда.
  7. Смещение приоритетов.
    Например, нежелание посещать мероприятия, если там не планируется подача алкогольных напитков.
  8. Изоляция.
    Тревожным признаком является регулярный выбор в пользу выпивки в ущерб времени, которое можно было бы провести с детьми, партнером или друзьями.
  9. Агрессия на критику.
    Близкие часто сталкиваются с резким неприятием любых разговоров о проблеме. «Важным маркером служит реакция на критику, когда зависимый человек начинает занимать оборонительную позицию или закрываться в себе, когда кто-то проявляет беспокойство»,— отмечают эксперты.
  10. Физиологические и внешние изменения.
    Распознать прогрессирующую проблему можно по одутловатому лицу, покраснению щек, стеклянным глазам и тусклой коже, а также специфическим изменениям фигуры, когда руки и ноги истончаются на фоне увеличивающегося живота.

Если вы или ваши близкие обнаружили у себя перечисленные признаки, не стоит пытаться справиться с зависимостью самостоятельно. За квалифицированной медицинской и психологической помощью в первую очередь следует обращаться к врачам психиатрам-наркологам. Вы можете получить первичную консультацию и лечение в государственных наркологических диспансерах по месту жительства (во многих из них предусмотрена возможность анонимного обращения), а также в профильных частных клиниках. Важным этапом восстановления является социальная реабилитация: для этого можно обратиться в проверенные некоммерческие реабилитационные центры или присоединиться к бесплатным группам поддержки.

Вероника Ткачева

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