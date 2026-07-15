Десять тревожных маркеров развития зависимости

То, что алкоголь начинает качественно вредить вашей жизни, можно понять по ряду характерных признаков. Согласно материалам профильного женского реабилитационного центра Avery Lane в Сан-Франциско, если женщина замечает за собой подобные изменения, это является прямым свидетельством развития заболевания, требующим профессиональной медицинской и психологической помощи.

Десять ключевых признаков, которые сигнализируют о развитии алкоголизма

Скрытность.

Тревожным сигналом служит тайное употребление алкоголя в одиночестве, а также попытки женщины спрятать бутылки или давать расплывчатые ответы о реальном количестве выпитого. Потеря контроля.

Болезнь заставляет человека постоянно искать поводы для употребления. «Частые оправдания в духе “был тяжелый день” или “еще только одну”, притом что попытки сократить количество спиртного остаются безуспешными, являются ярким симптомом»,— отмечают эксперты. Провалы в памяти.

Регулярные отключения сознания, забытые разговоры и провалы в памяти после застолья. Употребление в неподходящих ситуациях.

По мере развития заболевания стираются социальные и временные рамки. «Зависимость проявляется в ситуациях, когда женщина начинает пить во время ухода за детьми, на работе или первым делом с утра»,— отмечают на ресурсе. Эмоциональная зависимость.

Женщина начинает использовать спиртное в качестве инструмента, чтобы заглушить стресс, тревогу или эмоциональную боль, а также выпивает просто ради того, чтобы чувствовать себя нормально. Навязчивые мысли и стыд.

Проблема часто сопровождается постоянными навязчивыми мыслями о спиртном, а после эпизодов употребления человек испытывает острое чувство вины или стыда. Смещение приоритетов.

Например, нежелание посещать мероприятия, если там не планируется подача алкогольных напитков. Изоляция.

Тревожным признаком является регулярный выбор в пользу выпивки в ущерб времени, которое можно было бы провести с детьми, партнером или друзьями. Агрессия на критику.

Близкие часто сталкиваются с резким неприятием любых разговоров о проблеме. «Важным маркером служит реакция на критику, когда зависимый человек начинает занимать оборонительную позицию или закрываться в себе, когда кто-то проявляет беспокойство»,— отмечают эксперты. Физиологические и внешние изменения.

Распознать прогрессирующую проблему можно по одутловатому лицу, покраснению щек, стеклянным глазам и тусклой коже, а также специфическим изменениям фигуры, когда руки и ноги истончаются на фоне увеличивающегося живота.

Если вы или ваши близкие обнаружили у себя перечисленные признаки, не стоит пытаться справиться с зависимостью самостоятельно. За квалифицированной медицинской и психологической помощью в первую очередь следует обращаться к врачам психиатрам-наркологам. Вы можете получить первичную консультацию и лечение в государственных наркологических диспансерах по месту жительства (во многих из них предусмотрена возможность анонимного обращения), а также в профильных частных клиниках. Важным этапом восстановления является социальная реабилитация: для этого можно обратиться в проверенные некоммерческие реабилитационные центры или присоединиться к бесплатным группам поддержки.

Вероника Ткачева