Главные новости за выходные 11–12 июля

Завершились матчи четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В полуфинал вышли Испания, Франция, Англия и Аргентина. Испания со счетом 2:1 обыграла Бельгию 11 июля. На следующий день сборная Англии со счетом 2:1 обыграла команду Норвегии, а Аргентина победила Швейцарию со счетом 3:1.

В ночь на 12 июля Корпус стражей исламской революции Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Вскоре после этого Центральное командование ВС США заявило о начале серии ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал военные объекты США в пяти странах.

Умер американский сенатор Линдси Грэм. Его офис сообщил, что он скончался после непродолжительной болезни вечером 11 июля. По данным NBC, причиной смерти сенатора мог быть сердечный приступ.

Российские военнослужащие заняли село Бачевск в Сумской области.

12 июля умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани. Ему было 74 года. В стране объявили четырехдневный траур.

Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю в поединке на турнире UFC. В первую же минуту боя ирландец подскользнулся и упал, травмировав ногу. Ему присудили техническое поражение. Макгрегор позднее пообещал вернуться в октагон после поражения.

Центризбирком России принял документы российской экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Все 11 партий, планирующих участвовать в выборах, представили в ЦИК документы.

Народный артист России, актер театра и кино Юрий Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет.

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