Все партии представили документы в ЦИК к выборам в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) России принял документы российской экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Все 11 партий, планирующих участвовать в выборах, представили в ЦИК документы, передает корреспондент «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Делегация «Зеленых» во главе с сопредседателями партии Александрой Кудзаговой и Русланом Хвостовым утром 12 июля принесла в ЦИК документы. Они необходимы для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов на думские выборы по одномандатным округам.

Ранее все парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также пять непарламентских — Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России» и «Родина» — сдали в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. ЦИК уже заверил списки ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Новых людей», «Яблока» и Партии пенсионеров.

Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 11 июля заявила, что политические партии стали лучше готовиться к этапу заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму.