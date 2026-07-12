Иран объявил о закрытии Ормузского пролива
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».
Сообщение КСИР распространили иранские СМИ. Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также передает, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту.
КСИР также пригрозил ударами по военным базам США в странах Ближнего Востока «в случае нового акта агрессии против Ирана».
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.
В ночь на 8 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже предпринимал попытки атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, что привело к ответным ударам Центрального командования вооруженных сил США по целям на территории Ирана. После этих событий президент США Дональд Трамп заявил, что с режимом прекращения огня на Ближнем Востоке покончено, а переговоры с Ираном не имеют смысла. До этого иранские власти уже объявляли о восстановлении полного военного контроля над проливом и взимании платы за проход, что США расценили как пиратство. При этом США ввели блокаду иранских портов, заявляя, что нейтральный транзит через пролив в неиранские порты не ограничивается.
Ситуация вокруг Ормузского пролива остаётся напряжённой на фоне конфликта между Ираном и США. В феврале, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран заблокировал Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировых поставок нефти. Ранее КСИР неоднократно заявлял об угрозах американским военным базам в регионе в случае агрессии против Ирана. США, в свою очередь, предпринимали попытки создать резолюции СБ ООН, требующие от Ирана прекратить атаки и взимание сборов в проливе, а также заявляли о начале операции по разминированию Ормузского пролива.