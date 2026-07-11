Умер народный артист России Юрий Смирнов

Народный артист России, актер театра и кино Юрий Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Таганке. Информация о дате прощания будет позже.

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Юрий Смирнов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«С момента основания Театра на Таганке Юрий Смирнов служил в его труппе, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены»,— указано в сообщении театра.

Юрий Смирнов родился в 1938 году. В 1963 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и в том же году был принят в труппу Театра на Таганке. Исполнял роли более чем в 30 постановках театра. Среди них — «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф», «Фауст», «Мастер и Маргарита» и другие. Также исполнил десятки ролей в фильмах и сериалах.