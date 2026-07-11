Испания обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал на ЧМ-2026
Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В полуфинале Испания встретится со сборной Франции 14 июля.
Игра проходила на стадионе SoFi в Инглвуде, США. Главным арбитром выступил Майкл Оливер из Англии. В испанской сборной забитыми мячами отметились Фабиан Руис (30') и Микель Мерино (88'). Бельгийцам гол принес Шарль де Кетеларе (41').
На 71-й минуте матча вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в слезах покинул поле из-за травмы. Его заменил Сенне Ламенс.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый США, Канадой и Мексикой, впервые проводится с участием 48 сборных, а не 32, как было ранее. Турнир стартовал 11 июня и завершится финалом 19 июля в Ист-Ратерфорде, США. Для Испании это уже не первый успех на текущем чемпионате: ранее команда обыграла Португалию в матче за выход в четвертьфинал, а также вышла в плей-офф с первого места в группе H, набрав 7 очков и обыграв Уругвай.
Перед этим матчем сборная Бельгии, попавшая в группу G вместе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией, испытывала определенные трудности. Например, в одном из матчей группового этапа они сыграли вничью с Ираном, где бельгийскому защитнику даже показали красную карточку. Также на стадии 1/16 финала Бельгия с трудом одолела Сенегал, вырвав победу в дополнительное время, хотя уступала со счетом 0:2 по ходу матча. Букмекеры, в частности, оценивали шансы Испании на победу в чемпионате мира в 16%, что делало ее одним из фаворитов.