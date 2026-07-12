Главные анонсы 13–19 июля

13 июля, понедельник

Откроется заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ с использованием видеоконференцсвязи.

В столице стартует «Московская музейная неделя», которая даст возможность бесплатно посетить более 30 культурных пространств.

В Бразилии откроется первый форум по стратегическому сотрудничеству России и Латинской Америки.

14 июля, вторник

На территории Дома культуры «ГЭС-2» в Москве откроется фортепианный фестиваль Pianissimo.

Мосбиржа начнет торги фьючерсами на нефть WTI.

15 июля, среда

В столице во Дворце Ирины Винер откроется XXII Международный шахматный форум «Москва 2026».

16 июля, четверг

На исторической сцене Большого театра состоится премьера новой постановки балета «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина.

17 июля, пятница

В Великобритании завершатся выборы лидера Лейбористской партии, который должен стать новым премьер-министром страны.

18 июля, суббота

В Нижнем Новгороде состоится матч за Олимпбет — Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

19 июля, воскресенье

На стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорд состоится финал чемпионата мира по футболу.

В Москве в саду «Эрмитаж» откроется фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна.