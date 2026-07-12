Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Аргентина стала последним полуфиналистом ЧМ-2026.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе аргентинской сборной гол забил Алексис Макаллистер (10-я минута), в составе швейцарской команды — Дан Ндойе (67). В дополнительное время голы забили аргентинцы Хулиан Альварес (112) и Лаутаро Мартинес (120+1).
На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо.
В полуфинале сборная Аргентины выйдет на поле с командой Англии. В другом матче полуфинала встретятся сборные Испании и Франции.
Сборная Аргентины является действующим обладателем титула чемпионов мира по футболу, выиграв турнир в Катаре в 2022 году, где в финале она обыграла сборную Франции. Лионель Месси, который является ключевым игроком для аргентинской команды, был признан лучшим игроком того чемпионата мира. В 2025 году Аргентина также выиграла чемпионат.
Чемпионат мира 2026 года, в котором Аргентина вышла в полуфинал, проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Это первый чемпионат мира, в котором участвуют 48 сборных. Ранее, на пути к четвертьфиналу, сборная Аргентины с трудом одолела Египет в 1/8 финала со счетом 3:2, несмотря на то, что уступала по ходу матча.
До этого матча Аргентина играла против Кабо-Верде в 1/16 финала, также победив в дополнительное время со счетом 3:2. Перед началом плей-офф, в групповом этапе, аргентинцы, включая Лионеля Месси, который уже набрал шесть голов на текущем турнире, обыграли сборную Иордании со счетом 3:1, обеспечив себе первое место в группе J. В 2024 году существовали опасения, что сборная Аргентины может быть отстранена от международных матчей из-за вмешательства президента Хавьера Милея в деятельность футбольных клубов, но это не повлияло на её участие в текущем чемпионате.