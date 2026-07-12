Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сборная Англии ранее вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, обыграв команду Мексики со счётом 3:2. В том матче полузащитник Джуд Беллингем также отметился двумя забитыми голами, а Гарри Кейн забил с пенальти. На том чемпионате мира Англия играла в меньшинстве около сорока минут из-за удаления защитника Джарелла Куансы. В целом, Англия является одним из фаворитов турнира, хотя её игра на групповых этапах иногда вызывала критику. Так, например, британцы на Евро-2024 столкнулись с трудностями в матче со Швейцарией, где основное время и овертайм завершились вничью, а в полуфинал Англия прошла только по пенальти.

Перед матчем с Норвегией в четвертьфинале, сборная Англии уже продемонстрировала свою атакующую мощь в групповом этапе, обыграв Хорватию со счётом 4:2 в группе L, где также играли Гана и Панама. В 1/16 финала ЧМ-2026 Англия победила команду ДР Конго со счётом 2:1. Матч с Норвегией уже на стадии play-off ЧМ-2026 был предсказуем, так как именно эта пара фигурировала в числе возможных четвертьфиналистов после группового этапа.