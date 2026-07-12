В Катаре объявили четырехдневный траур после смерти бывшего эмира

Власти Катара объявили в стране четырехдневный траур после смерти бывшего эмира Хамада бен Халифы Аль Тани. Об этом сообщила эмирская канцелярия в соцсети Х. Бывший эмир скончался утром в воскресенье в возрасте 74 лет.

Похороны, как ожидается, пройдут сегодня на кладбище в городе Лусаил после вечерней молитвы. В эмирской канцелярии сообщили, что в ближайшие дни действующий эмир Тамим бен Хамад Аль Тани будет принимать соболезнования от глав государств, представителей правящих семей и жителей страны.

Хамад бен Халифа Аль Тани возглавлял Катар с 1995 по 2013 год, после чего передал власть сыну. За годы его правления страна резко усилила свои позиции в регионе и стала одним из наиболее заметных государств Персидского залива.

В Катаре бывшего правителя считают одним из архитекторов современного облика страны. В его правление были запущены масштабные экономические и инфраструктурные преобразования, которые определили дальнейшее развитие эмирата.