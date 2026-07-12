США нанесли новую серию ударов по Ирану
Центральное командование ВС США заявило о начале серии ударов по территории Ирана. Там добавили, что атака стала ответом на удар Ирана по контейнеровозу GFS Galaxy, который проходил через Ормузский пролив.
Иранский телеканал Press TV передает, что взрывы слышны в городах Бушер и Ассалуйе. Оба находятся на побережье Персидского залива.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Государственные СМИ также передавали, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив.
Как заявило Центральное командование США, на борту GFS Galaxy, шедшего через пролив под флагом Панамы, начался пожар. Машинное отделение судна получило значительные повреждения. Один член экипажа пропал без вести.
Эскалация между США и Ираном вокруг Ормузского пролива наблюдается на фоне общей напряженности на Ближнем Востоке. США неоднократно заявляли о готовности ответить на иранскую агрессию, при этом ранее Вашингтон уже наносил удары по иранским объектам. Иран в свою очередь обстреливал американские базы и угрожал полной блокировкой пролива, который является ключевой артерией для мировых поставок нефти.
Конфликт обострился после того, как в конце апреля 2026 года иранские власти восстановили полный военный контроль над Ормузским проливом, обвинив США в морском разбое и пиратстве. Тегеран предупредил, что любое судно, которое попытается пройти по несанкционированному маршруту, столкнется с «немедленным и мощным» ответом, и уже применял принудительную смену курса танкеров. США, со своей стороны, заявили, что их ВМС будут сопровождать торговые суда через пролив, а американские силы уничтожили иранские беспилотники, угрожавшие судоходству.
В последние две недели США регулярно наносят удары по Ирану в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран в ответ поражал американские базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Этот обмен ударами произошел после того, как США объявили о прекращении режима прекращения огня с Ираном, действовавшего с начала апреля 2026 года.