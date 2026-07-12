Макгрегор пообещал вернуться в октагон после поражения от Холлоуэя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не получил травм до поединка с американским бойцом Максом Холлоуэем. Ирландский спортсмен в соцсети X заявил, что планирует вернуться в октагон после поражения.

Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Состязание завершилось победой американца техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Конор Макгрегор начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту, затем неудачно приземлился на правую ногу. После ирландец несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой из-за травмы ноги. В соцсетях усомнились в том, что спортсмен был здоров перед поединком.

«Я был так натренирован и так готов к этому бою, что не могу поверить в случившееся. Разговоры о том, что я был травмирован, когда выходил на бой, — полный бред. Я был спокоен, готов и уверен», — подчеркнул боец.

Ирландец признался, что был «в шоке от того, что произошло». Спортсмен пообещал не сдаваться и вернуться в октагон.

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели между собой второй бой. Победу в поединке, который прошел в 2013 году, одержал ирландский спортсмен.

В мае стало известно, что Конор Макгрегор решил вернуться в октагон. До этого спортсмен не выступал почти пять лет, и в этот период его имя появлялось в основном в разделах, посвященных скандалам и криминалу.