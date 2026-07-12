NBC: причиной смерти сенатора США Линдси Грэма мог быть сердечный приступ

К дому американского сенатора Линдси Грэма на Капитолийском холме в Вашингтоне ночью выезжали экстренные службы. Об этом сообщил NBC со ссылкой на записи полицейского радиообмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линдси Грэм (2019 год)

Фото: Joshua Roberts / Reuters Линдси Грэм (2019 год)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

По данным телеканала, вызов поступил из-за сообщений о сердечном приступе. На изученных NBC фотографиях видно, как медики выносят человека из дома на носилках и передают его бригаде скорой помощи. На месте также находились полицейские и пожарные машины.

Позднее в офисе сенатора сообщили о его смерти. Линдси Грэму был 71 год. Он представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года и с января 2025 года возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Линдси Грэм был известен жесткой риторикой в адрес России, выступал за усиление санкций и поддерживал идею силового давления на Иран.