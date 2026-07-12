NBC: причиной смерти сенатора США Линдси Грэма мог быть сердечный приступ
К дому американского сенатора Линдси Грэма на Капитолийском холме в Вашингтоне ночью выезжали экстренные службы. Об этом сообщил NBC со ссылкой на записи полицейского радиообмена.
Линдси Грэм (2019 год)
Фото: Joshua Roberts / Reuters
По данным телеканала, вызов поступил из-за сообщений о сердечном приступе. На изученных NBC фотографиях видно, как медики выносят человека из дома на носилках и передают его бригаде скорой помощи. На месте также находились полицейские и пожарные машины.
Позднее в офисе сенатора сообщили о его смерти. Линдси Грэму был 71 год. Он представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года и с января 2025 года возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Линдси Грэм был известен жесткой риторикой в адрес России, выступал за усиление санкций и поддерживал идею силового давления на Иран.
В России сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) был известен своей жесткой риторикой и был внесен в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В мае 2023 года МВД России объявило политика в розыск после его высказываний о смерти русских. Сенатор сам комментировал это, заявляя, что ему приносит огромную радость реакция «путинского режима» на его «приверженность Украине», и он будет носить ордер на арест как почетный знак.
Грэм активно выступал за ужесточение санкций против России. Он являлся автором законопроектов, предполагающих введение 500-процентных пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Эти меры, по его мнению, должны были заставить Россию сесть за стол переговоров и положить конец конфликту в Украине. Также он предлагал приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия в Украине к нападению на НАТО и внес в Сенат инициативу о наделении России статусом страны-спонсора терроризма.