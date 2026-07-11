Составлено ИИ-Ассистентъ

Контроль над Бачевском российскими военными происходит на фоне продолжающихся действий по созданию буферной зоны безопасности в Сумской области. Эта инициатива, о которой заявлял президент Владимир Путин, направлена на защиту приграничных территорий от украинских обстрелов. Создание такой зоны предусматривает продвижение российских войск вглубь региона, что уже привело к переходу под их контроль ряда населенных пунктов.

С середины марта зона контроля российской армии в Сумской области значительно увеличилась, и российская группировка «Север», к которой относятся подразделения в Бачевске, продолжает наступление в направлении Сум. Власти Сумской области уже объявили обязательную эвакуацию из сотен приграничных населенных пунктов, хотя эвакуация из административного центра Сумы пока носит добровольный характер. Отмечается, что взятие города Сумы, который, по данным Минобороны РФ, используется как логистический хаб со складами боеприпасов, может существенно осложнить логистику ВСУ.