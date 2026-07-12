Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю в своем первом за пять лет поединке в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор потерпел поражение от американского спортсмена Макса Холлоуэя в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Состязание проходило в Лас-Вегасе.

Бой в полусредней весовой категории завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде. В первые же секунды Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Ирландец пытался оказать сопротивление, но рефери в итоге остановил поединок.

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели между собой второй бой. Победу в поединке, который прошел в 2013 году, одержал ирландский спортсмен.

Конору Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, но бой отменили после того, как Конор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В предыдущем бою против Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.

Максу Холлоуэю 34 года, на его счету 28 побед при девяти поражениях в MMA. Бывший чемпион UFC в полулегком весе, он владел поясом с 2017 по 2019 год, проведя три успешные защиты.

В мае стало известно, что Конор Макгрегор решил вернуться в октагон. До этого спортсмен не выступал почти пять лет, и в этот период его имя появлялось в основном в разделах, посвященных скандалам и криминалу. Новость о поединке 11 июля стала суперхитом для всех освещающих MMA медиаресурсов.

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