Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю в своем первом за пять лет поединке в UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор потерпел поражение от американского спортсмена Макса Холлоуэя в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Состязание проходило в Лас-Вегасе.
Бой в полусредней весовой категории завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде. В первые же секунды Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Ирландец пытался оказать сопротивление, но рефери в итоге остановил поединок.
Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели между собой второй бой. Победу в поединке, который прошел в 2013 году, одержал ирландский спортсмен.
Конору Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, но бой отменили после того, как Конор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В предыдущем бою против Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.
Максу Холлоуэю 34 года, на его счету 28 побед при девяти поражениях в MMA. Бывший чемпион UFC в полулегком весе, он владел поясом с 2017 по 2019 год, проведя три успешные защиты.
В мае стало известно, что Конор Макгрегор решил вернуться в октагон. До этого спортсмен не выступал почти пять лет, и в этот период его имя появлялось в основном в разделах, посвященных скандалам и криминалу. Новость о поединке 11 июля стала суперхитом для всех освещающих MMA медиаресурсов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Возвращение денежного короля».
Возвращение Конора Макгрегора в UFC спустя почти пять лет после перелома ноги, полученного в бою с Дастином Порье в 2021 году, сопровождалось ажиотажем, несмотря на отсутствие чемпионского пояса на кону. Глава UFC Дейна Уайт заявлял, что турнир UFC 329, где состоялся матч Макгрегора с Холлоуэем, стал самым успешным по сборам от продажи билетов в истории организации. До этого ирландский боец появлялся в заголовках СМИ по большей части из-за скандалов и судебных разбирательств, в том числе связанных с обвинениями в сексуальном насилии, судебной тяжбой из-за доли в компании по производству виски и попытками выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Ирландии.
Макгрегор, которому в июле 2026 года исполнится 38 лет, известен как очень продаваемая звезда. Его базовый гонорар за бой с Холлоуэем составил $15 млн, в то время как Холлоуэй получил $3 млн. Крупнейшие рейтинги были у боя Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова в 2018 году, который привлек 2,4 млн просмотров. Пятикратный чемпион UFC, Макгрегор в свое время был "королем" MMA, а пять боев с его участием входят в топ-10 самых просматриваемых боев в истории UFC.