Умер американский сенатор Линдси Грэм

Сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов скончался после непродолжительной болезни. Об этом сообщает офис сенатора в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линдси Грэм

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Линдси Грэм

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Вечером в субботу 11 июля (по местному времени. — «Ъ») сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни«, — сообщил офис.

Семья сенатора «ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно трудный период».

Линдси Грэму был 71 год. Он был сенатором от штата Южная Каролина (с января 2003 года), председателем бюджетного комитета сената США (с января 2025 года). Политик известен своими скандальными высказываниями в адрес России, неоднократно выступал за усиление санкционного режима. Также Линдси Грэм выступал за силовые действия в отношении Ирана.

10 июля группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, заявила о согласовании с администрацией президента США Дональда Трампа нового законопроекта об антироссийских санкциях. Документ

предполагает введение ограничений в отношении лиц, которые закупают нефть и природный газ у России.

В ноябре 2025 года сенатор объявил, что Белый дом одобрил «сокрушительные санкции» против РФ. Он отметил, что господин Трамп призвал продвинуть документ в Конгрессе. Об этом глава Белого дома якобы попросил лидера республиканцев в сенате.

В России Линдси Грэм в 2024 году был внесен в список террористов и экстремистов. В 2023 году МВД России объявило в розыск сенатора, в отношении которого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.