Level Group планирует построить крупный жилой комплекс в Казани
Девелоперская компания Level Group выходит на рынок Татарстана. Республика станет третьим регионом присутствия застройщика. Об этом сообщают «Ведомости».
Московский застройщик построит крупный жилой комплекс в Казани
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На сайте компании появился проект под названием «Каенлы». Подробностей о проекте на сайте нет, однако власти Казани еще в 2023 году утвердили план планировки территории площадью около 80 га в Приволжском районе города под этим же названием. Он предполагает строительство 194,4 тыс. кв. м жилья, 52 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры. Один из партнеров Level Group подтвердил изданию, что девелопер намерен поучаствовать в освоении этой площадки.
Level Group основана в 2016 году бывшим сенатором и основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и его партнером Кириллом Игнахиным. С марта 2025 года Вадим Мошкович находится под арестом по обвинению в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве, большая часть его активов обращена в доход государства. В портфеле компании — жилые комплексы и бизнес-центры в Москве, с 2024 года девелопер также работает в Санкт-Петербурге. По данным ЕИСЖС, в июле 2026 года Level Group занимает 21-е место в рейтинге застройщиков по объемам жилищного строительства с показателем 689 тыс. кв. м.