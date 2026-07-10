Level Group планирует построить крупный жилой комплекс в Казани

Девелоперская компания Level Group выходит на рынок Татарстана. Республика станет третьим регионом присутствия застройщика. Об этом сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский застройщик построит крупный жилой комплекс в Казани

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Московский застройщик построит крупный жилой комплекс в Казани

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На сайте компании появился проект под названием «Каенлы». Подробностей о проекте на сайте нет, однако власти Казани еще в 2023 году утвердили план планировки территории площадью около 80 га в Приволжском районе города под этим же названием. Он предполагает строительство 194,4 тыс. кв. м жилья, 52 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры. Один из партнеров Level Group подтвердил изданию, что девелопер намерен поучаствовать в освоении этой площадки.

Level Group основана в 2016 году бывшим сенатором и основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и его партнером Кириллом Игнахиным. С марта 2025 года Вадим Мошкович находится под арестом по обвинению в мошенничестве, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве, большая часть его активов обращена в доход государства. В портфеле компании — жилые комплексы и бизнес-центры в Москве, с 2024 года девелопер также работает в Санкт-Петербурге. По данным ЕИСЖС, в июле 2026 года Level Group занимает 21-е место в рейтинге застройщиков по объемам жилищного строительства с показателем 689 тыс. кв. м.

Анар Зейналов