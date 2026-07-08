В Петербурге стартовал второй конкурс брендов креативных индустрий для бизнеса

В Санкт-Петербурге объявлен прием заявок на второй Конкурс брендов креативных индустрий. Предприятия малого и среднего бизнеса из творческого сектора смогут побороться за комплексное рекламное продвижение на ведущих медийных и наружных площадках города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подробности участия опубликованы на профильном портале городской администрации

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Подробности участия опубликованы на профильном портале городской администрации

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Как сообщили в Смольном, победители получат доступ к широкому пакету маркетинговой поддержки, включающему размещение на телевидении, радио, в печатных изданиях, интернете и на объектах наружной рекламы. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург традиционно входит в тройку регионов-лидеров по доле креативных индустрий в валовом региональном продукте.

Кирилл Конторщиков