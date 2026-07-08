Вологодской области спишут две трети бюджетных кредитов

Правительство РФ одобрило списание двух третей задолженности Вологодской области по бюджетным кредитам. В 2025 году объем списания составил 2,1 млрд рублей, высвободившиеся средства направлены на модернизацию ЖКХ, транспорт и развитие экономики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В области намерены и дальше добиваться списания оставшейся части задолженности

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ В области намерены и дальше добиваться списания оставшейся части задолженности

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным региональных властей, крупнейший транш — 1,2 млрд рублей — пошел на обновление жилищно-коммунального хозяйства. Еще 862,1 млн рублей направлены на стимулирование экономического развития области, 46,2 млн рублей — на закупку общественного транспорта для Великого Устюга. В правительстве региона назвали списание результатом системной работы с федеральным центром и шагом к укреплению финансовой устойчивости субъекта.

Кирилл Конторщиков