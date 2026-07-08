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На втором этапе трамвайной линии «Славянка» завершается монтаж опор контактной сети

Смольный сообщил о почти полном завершении установки несущих конструкций контактной сети на участке от депо в Шушарах до микрорайона Славянка. Первая очередь линии уже перевезла более 2 млн пассажиров, сообщили в Смольном.

Продолжаются работы по обустройству путевого полотна и тяговых подстанций

Продолжаются работы по обустройству путевого полотна и тяговых подстанций

Фото: Пресс-служба Смольного

Продолжаются работы по обустройству путевого полотна и тяговых подстанций

Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Александр Беглов назвал проект одним из ключевых в приоритете «Удобный общественный транспорт» и подчеркнул, что к концу года линия дойдет до Славянки. Это обеспечит жителям южных районов быстрый и комфортный подъезд к метро «Купчино». После полного ввода пропускная способность направления существенно возрастет. Продолжаются работы по устройству путевого полотна и энергоснабжения.

Кирилл Конторщиков

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