Полиция Волхова задержала 18-летнего подозреваемого в стрельбе из пневматики

Полиция Волхова задержала подозреваемого в вооруженном нападении на 34-летнего мужчину. Конфликт с применением пневматической винтовки произошел ночью 7 июля у дома 2 по улице Юрия Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД, инцидент произошел около часа ночи. Неизвестный после словесной перепалки выстрелил в потерпевшего из пневматической винтовки и скрылся с места происшествия на каршеринговом автомобиле. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. В тот же день подозреваемого задержали у дома 2 по улице Профсоюзной — им оказался 18-летний местный житель.

Полицейские изъяли пневматическую винтовку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства и мотивы конфликта.

Кирилл Конторщиков