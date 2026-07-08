Эрмитаж передал Национальному музею Тывы артефакты скифского кургана Чинге-Тей I

Государственный Эрмитаж передал Национальному музею Республики Тыва часть археологической коллекции, обнаруженной при раскопках скифского кургана Чинге-Тей I. Среди экспонатов — золотые украшения, выполненные в знаменитом зверином стиле, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди экспонатов — золотые украшения, выполненные в зверином стиле

Фото: Пресс-служба республики Тыва Среди экспонатов — золотые украшения, выполненные в зверином стиле

Фото: Пресс-служба республики Тыва

По словам руководителя республики, переданные предметы по своему исполнению близки к материалам всемирно известного кургана Аржаан-2. Курган Чинге-Тей I расположен в тувинской «Долине царей» и был исследован несколько лет назад совместными экспедициями Эрмитажа. Артефакты датируются раннескифским временем — концом VII — началом VI века до н. э.

Кирилл Конторщиков