Главный синоптик Петербурга сообщил о потеплении до +27 к выходным

Александр Колесов представил прогноз на ближайшие дни. После прохождения очередного циклона осадки прекратятся, а температура воздуха в Санкт-Петербурге продолжит повышаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жаркая и сухая погода может установиться в городе на несколько дней

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Жаркая и сухая погода может установиться в городе на несколько дней

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

По данным синоптика, сегодняшний день пройдет с минимальными кратковременными осадками, воздух уже прогрелся выше +20 градусов. Однако вечером к городу подойдет новый циклон, который сформируется над южной Балтикой.

В ночь на 9 июля ожидается влияние этого атмосферного вихря, сопровождающееся дождями. После его ухода осадков станет значительно меньше, температурный фон продолжит расти. К выходным в Северной столице прогнозируется +25…+27 градусов.

Кирилл Конторщиков