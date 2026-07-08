Главный синоптик Петербурга сообщил о потеплении до +27 к выходным
Александр Колесов представил прогноз на ближайшие дни. После прохождения очередного циклона осадки прекратятся, а температура воздуха в Санкт-Петербурге продолжит повышаться.
Жаркая и сухая погода может установиться в городе на несколько дней
Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ
По данным синоптика, сегодняшний день пройдет с минимальными кратковременными осадками, воздух уже прогрелся выше +20 градусов. Однако вечером к городу подойдет новый циклон, который сформируется над южной Балтикой.
В ночь на 9 июля ожидается влияние этого атмосферного вихря, сопровождающееся дождями. После его ухода осадков станет значительно меньше, температурный фон продолжит расти. К выходным в Северной столице прогнозируется +25…+27 градусов.