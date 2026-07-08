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В Вологодской области создают колл-центр и карту наличия топлива на фоне ажиотажного спроса

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о комплексе мер для стабилизации ситуации на топливном рынке областной столицы. Приняты решения о запуске горячей линии, привлечении волонтеров и создании информационного ресурса для автомобилистов.

Ситуация с топливообеспечением остается на особом контроле

Ситуация с топливообеспечением остается на особом контроле

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Ситуация с топливообеспечением остается на особом контроле

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По итогам координационного совещания с участием сетевых АЗС решено задействовать волонтерские группы и народных дружинников. Они будут информировать водителей в очередях, следить за соблюдением норм отпуска топлива и перенаправлять на менее загруженные заправки. Совместно с ГИБДД и поставщиками организуют отвод большегрузного транспорта, чтобы избежать перекрытия дорог и остановок.

Кирилл Конторщиков

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