В Ленобласти планируют разрешить отпуск бензина в металлические канистры до 10 литров

Власти Ленинградской области намерены смягчить ограничения на розничную продажу топлива. По поручению губернатора Александра Дрозденко экономический блок обратился к операторам АЗС с просьбой разрешить отпуск бензина в канистры объемом до 10 литров, сообщает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пластиковая тара по-прежнему останется под запретом из соображений безопасности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пластиковая тара по-прежнему останется под запретом из соображений безопасности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил пресс-секретарь главы региона Никита Донцов, речь идет исключительно о металлических канистрах, соответствующих ГОСТу.

«Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. В другие тары наливать нельзя — это общее правило»,— пояснил он.

Пластиковая тара по-прежнему останется под запретом из соображений безопасности. Конкретные сроки вступления решения в силу пока не определены — в настоящее время идут переговоры с владельцами автозаправочных станций.

Кирилл Конторщиков