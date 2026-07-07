МЧС назвало причину пожара на рынке «Александрия»

Пожар на оптовом рынке «Александрия» на Софийской улице, 4, локализован на площади 2 тыс. кв. метров. Быстрому распространению огня способствовало неудовлетворительное водоснабжение объекта, сообщил замначальника городского управления МЧС Игорь Титенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время продолжается тление в завалах на площади 600 кв. метров.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга В настоящее время продолжается тление в завалах на площади 600 кв. метров.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

По его словам, первым загорелся ангар, где хранились корма для животных. «Водоснабжение на объекте неудовлетворительное, тупиковая сеть диаметром 100 миллиметров, поэтому пожар интенсивно распространялся во все стороны»,— пояснил господин Титенок. В результате огонь охватил комплекс из семи ангаров: два строения сгорели полностью, еще два — частично.

В настоящее время продолжается тление в завалах на площади 600 кв. метров. К ликвидации привлечены 112 специалистов и 30 единиц техники. Пострадавших нет.

Кирилл Конторщиков