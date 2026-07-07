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ЦКБ «Лазурит» арендовало 1,65 тыс. кв. м в бизнес-центре «Москва»

АО «ЦКБ «Лазурит» — один из ведущих проектировщиков морской техники — сменило офисную локацию, арендовав 1 650 кв. метров в бизнес-центре «Москва». Консультантом сделки выступила компания Maris.

Предприятие является единственным поставщиком для Дальневосточного судостроительного кластера ПАО «НК «Роснефть». Переезд в новый офис связан с расширением штата и необходимостью модернизации рабочих пространств. БЦ «Москва» расположен в деловом районе города и отвечает требованиям к современным офисным площадям класса А.

Кирилл Конторщиков

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