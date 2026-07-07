Доходы Петербурга от платных парковок достигли 19,7 млрд рублей с 2015 года

Городской бюджет Санкт-Петербурга за все время существования платного парковочного пространства — с 2015 года — получил 19,7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Смольном рассматривают дальнейшее масштабирование проекта в спальные районы города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Смольном рассматривают дальнейшее масштабирование проекта в спальные районы города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам 2025 года поступления составили 6,1 млрд рублей, за первое полугодие 2026-го — уже 3,7 млрд. Ключевым источником дохода остается почасовая оплата: в 2025 году она принесла 5,5 млрд рублей. Абонементы на месяц и год обеспечили бюджету 417 млн рублей, парковочные разрешения жителей — 177 млн.

Кирилл Конторщиков