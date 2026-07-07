Предложение элитной загородной недвижимости под Петербургом выросло на 19% за год

По итогам первого полугодия 2026 года объем предложения на первичном рынке элитного загородного жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился на 19% в годовом выражении. Экспозиция достигла 227 лотов в 12 коттеджных поселках, сообщили в пресс-службе NF GROUP.

Структура рынка практически равномерно разделилась между двумя форматами: 52% предложения составили земельные участки без подряда, 48% — готовые коттеджи. Средняя стоимость домовладения зафиксирована на отметке 118 млн рублей, что на 5% превышает показатель первого полугодия 2025 года, но на 9% ниже уровня конца прошлого года. Средняя цена земельного участка к концу июня достигла 2,4 млн рублей за сотку.

«Рынок элитной загородной недвижимости сегодня во многом повторяет тенденции рынка элитного городского жилья: сегмент функционирует в условиях ограниченного предложения и выжидательной позиции со стороны покупателей. При этом приобретение загородной резиденции для большинства покупателей – этап, следующий за приобретением квартиры в городе, а не наоборот, из-за чего снижение покупательской активности здесь более выражено»,— сообщила директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.

Эксперты связывают расширение экспозиции с выходом новых поселков и ростом интереса девелоперов к сегменту. Ожидается, что во втором полугодии активность застройщиков в элитном загородном сегменте сохранится.

Кирилл Конторщиков