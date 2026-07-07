Жительница Калининградской области получит премию имени Кеосаяна за спасение ребенка

Женщина, поймавшая двухлетнего мальчика, упавшего с четвертого этажа в Калининградской области, станет лауреатом 17-й премии имени Тиграна. Награду в размере 1 млн рублей учредила Маргарита Симоньян.

Инцидент произошел, когда Галина Федорова работала в саду. Услышав детские крики, она заметила ребенка в открытом окне. Из-за прооперированной левой руки ей пришлось ловить мальчика одной правой. Ребенок не пострадал, женщина же получила переломы и была госпитализирована. Премия имени Тиграна вручается простым людям, проявившим мужество и рискнувшим собой ради спасения других.

Кирилл Конторщиков