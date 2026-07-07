Капремонт Рубежного путепровода в Курортном районе вышел на финальную стадию

В Курортном районе Петербурга продолжается капитальный ремонт Рубежного путепровода — одного из стратегических транспортных объектов севера города. Завершен монтаж основных металлоконструкций пролетного строения весом более 130 тонн, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Далее начнется устройство железобетонной плиты проезжей части

Фото: Пресс-служба Смольного Далее начнется устройство железобетонной плиты проезжей части

Фото: Пресс-служба Смольного

На объекте уже построены новые опоры, ведется сварка монтажных стыков, укрепление крайних опор и сборка лестничных сходов. Следующим этапом станет установка пролетного строения на постоянные опорные конструкции, после чего начнется устройство железобетонной плиты проезжей части.

Рубежный путепровод обеспечивает транспортную связь между районами Курортной зоны. По завершении работ пропускная способность объекта должна вырасти, а сама конструкция — получить современные параметры безопасности. Сроки окончания ремонта в Смольном пообещали озвучить дополнительно.

Кирилл Конторщиков