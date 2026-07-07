В Вологодской области запускается пилотный проект «Бизнес-классы»

Первый в регионе профильный предпринимательский класс начнет работу на базе центра образования имени И.А. Милютина в Череповце, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Об этом рассказал губернатор Георгий Филимонов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Об этом рассказал губернатор Георгий Филимонов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Программа рассчитана на учеников 10–11 классов и выстроена по принципу «от идеи к делу». Старшеклассники изучат полный цикл создания бизнес-проекта: от генерации и проверки гипотез до расчета экономики, анализа конкурентной среды, ценообразования и маркетинга. В учебный план также включены основы налогообложения и правового регулирования предпринимательской деятельности.

Акцент сделан на практическую подготовку. Каждый учащийся под руководством наставников — действующих предпринимателей и финансовых экспертов — разработает собственный проект. По итогам обучения выпускники представят свои идеи жюри. Лучшие работы получат менторскую поддержку и возможность пилотного запуска.

Кирилл Конторщиков