Главные новости за 27 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи часть рейсов задерживалась, некоторые были перенаправлены на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и организовала мобильные приемные для оказания предусмотренных услуг.

Из-за роста туристического спроса в Сочи ввели временные ограничения на продажу топлива. Часть АЗС закрыта, для каждого вида горючего и сетей установлены лимиты отпуска на одного покупателя, запрещена продажа в канистры.

В Новороссийске на всех работающих АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля — из 17 проверенных станций топливо есть на 10, остальные временно закрыты. Администрация города призвала не создавать ажиотаж и не закупать впрок.

В Севастополе смягчили требования к продаже маркированных социально значимых товаров (вода, молоко, бакалея, табак) при сбоях связи и энергии — предпринимателей не накажут за нарушения в этот период. Решение принято после обращения властей и Минпромторга, чтобы снизить нагрузку на бизнес на фоне локальных перебоев с интернетом.

В Крыму из-за восстановительных работ после повреждений инфраструктуры в ближайшие дни возможны отключения света на 2–5 часов. На фоне перебоев приостановлены летние трамваи в Евпатории и сбоят электропоезда, в устранении последствий задействовано более 500 энергетиков.

В Калининской ЦРБ после капремонта открылось терапевтическое отделение с заменой коммуникаций и новой отделкой, где смогут лечиться более 40 тысяч жителей. До конца 2026 года аналогичный ремонт планируют в ещё 15 отделениях края, а больница привлекает молодых специалистов (3 — в этом году, 14 — в следующем) с системой наставничества.

В Краснодаре строят развязку на Тихорецкой, Володарского и Шевченко: выполнено 70% свайного основания, возведены опоры, переустраиваются сети, до конца года планируется смонтировать два пролёта путепровода и подпорную стенку.