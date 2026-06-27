В Краснодаре продолжается строительство крупной транспортной развязки на улицах Тихорецкой, Володарского и Шевченко

В Краснодаре продолжается строительство одного из крупнейших дорожных объектов города — развязки на улицах Тихорецкой, Володарского и Шевченко. Об этом сообщил глава города, отметив, что проект должен существенно разгрузить существующую улично-дорожную сеть, включая Северные мосты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

На объекте выполнено около 70% свайного основания, возведены две опоры вблизи железной дороги. Параллельно ведется переустройство инженерных сетей — связи, водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения.

До конца года планируется смонтировать два пролета путепровода, а также завершить армогрунтовую подпорную стенку и переустройство контактной сети троллейбуса. Строительство ведется в рамках программы «25/35».

Возведение развязки, которая соединит улицы Володарского, Тихорецкую и Шевченко, планировали начать в апреле 2025 года. Завершить проект по контракту намерены весной 2028 года. Стоимость работ оценивается в 4,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на период строительства двухуровневой развязки на улице Тихорецкой в Краснодаре и после ввода объекта в эксплуатацию планируется изменить схему движения троллейбусного маршрута №12 «Стадион "Кубань" — ул. Дмитрия Благоева».

Анна Гречко