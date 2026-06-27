В Севастополе смягчили требования к продаже маркированных товаров при сбоях связи

Предприятия торговли в Севастополе смогут реализовывать товары с обязательной маркировкой при временных перебоях интернета, связи и электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко, Коммерсантъ Фото: Мария Владыко, Коммерсантъ

Решение принято после обращения правительства города и оперативного реагирования Минпромторга России. Предпринимателей не будут привлекать к ответственности за нарушения, связанные с работой системы маркировки в период технических сбоев, контрольные органы уведомлены об изменении подхода к проверкам.

Мера касается социально значимых товаров, включая упакованную воду, молочную продукцию, бакалею и табачные изделия. По оценке властей, это позволит снизить нагрузку на бизнес и стабилизировать работу торговли в условиях неустойчивой инфраструктуры связи.

В России фиксируются локальные перебои с мобильным интернетом, прежде всего в крупных городах и приграничных регионах. В частности, по информации региональных властей, в Краснодарском крае и Республике Крым связь периодически ограничивается или отключается в целях безопасности либо для противодействия атакам беспилотников.

Анна Гречко