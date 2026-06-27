В Калининском районе после капремонта открыли терапевтическое отделение ЦРБ

В Центральной районной больнице Калининского района завершили капитальный ремонт терапевтического отделения. После обновления медицинскую помощь в современных условиях смогут получать более 40 тысяч жителей муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий, работы выполнили в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». В ходе ремонта в отделении полностью заменили инженерные коммуникации, обновили внутреннюю отделку помещений и провели перепланировку. Благодаря этому удалось улучшить условия размещения пациентов, а также оборудовать комфортную зону отдыха для медицинского персонала.

По словам министра, до конца 2026 года капитальный ремонт планируется завершить в отделениях еще 15 медицинских учреждений Краснодарского края.

Владимир Крушельницкий также отметил, что Центральная районная больница Калининского района продолжает привлекать молодых специалистов. В этом году коллектив учреждения пополнят три выпускника, обучавшиеся по целевому направлению, а в следующем — еще 14.

Для новых сотрудников в больнице действует система наставничества. Опытные специалисты помогают молодым коллегам быстрее освоиться в коллективе, ознакомиться с рабочими процессами и требованиями учреждения.

Анна Гречко