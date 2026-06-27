В Крыму возможны отключения электроэнергии

В населенных пунктах Крыма в ближайшие дни возможны временные ограничения электроснабжения. Продолжительность отключений может составить от двух до пяти часов. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, необходимость введения ограничений связана с проведением восстановительных работ в энергосистеме. В частности, специалисты занимаются строительством дополнительных линий связи и установкой оборудования, необходимого для обеспечения стабильного электроснабжения.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что временные отключения электричества связаны с оперативной обстановкой после повреждения объектов инфраструктуры. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

На фоне перебоев с электроснабжением в Евпатории временно приостановили движение летних трамваев. Кроме того, в республике фиксируются сбои в работе электропоездов.

Как отметил Владимир Воронкин, в восстановительных работах задействованы более 500 специалистов энергетической отрасли, которые продолжают устранять последствия нарушений в работе электросетевого комплекса.

Анна Гречко