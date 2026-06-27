Южная транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в Сочи

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за временных ограничений в работе аэропорта часть рейсов задерживается, некоторые самолеты были направлены на запасные аэродромы. Транспортные прокуроры контролируют оказание пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, а также организовали мобильные приемные.

Ранее утром 27 июня в Сочи действовало предупреждение об угрозе атаки БПЛА, которое отменили примерно через час. Всего в ночь на 27 июня силы ПВО уничтожили 175 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Анна Гречко